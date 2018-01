Nella notte italiana dell'Nba la Torre di Pisa è simbolo del 'Bel Paese'

C'era anche la Torre di Pisa l'altra sera all'Italian Heritage Night a Los Angeles, in occasione della sfida di stagione regolare dell'Nba tra i Clippers e i Minnesota Timberwolves allo Staples Center. La statuetta del 'Gallo' Danilo Gallinari, uno dei migliori giocatori di basket italiani, che si arrampica sulla nostra Torre è stata infatti regalata ai primi 10.000 tifosi arrivati all’Arena. Un cimelio che ha tenuto ben saldo tra le mani anche l'ex calciatore di Juventus e Nazionale Alessandro Del Piero, arrivato a godersi la sfida di basket insieme al figlio.

Per tutti i i pisani sicuramente una grande soddisfazione: sul campo prestigioso dell'Nba il campanile che svetta in Piazza dei Miracoli è diventato il simbolo dell'Italia in una notte magica.