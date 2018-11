Cento anni dall'indipendenza della Polonia: la Torre diventa biancorossa

In tanti non hanno potuto resistere ieri sera, 16 novembre: cellulare o macchina fotografica alla mano hanno immortalato la torre di Pisa in versione biancorossa. Una speciale illuminazione per celebrare il centenario della riconquista dell'indipendenza da parte della Polonia. Il bianco e il rosso infatti sono i colori della bandiera nazionale polacca.

Alla cerimonia di accensione erano presenti rappresentanti dell’ambasciata di Polonia in Italia, il vicesindaco del Comune di Pisa Raffaella Bonsangue e molti componenti della comunità polacca toscana.