Torre di Pisa verde per San Patrizio il 17 marzo

Oltre 200 monumenti e icone nel mondo parteciperanno alla 10ª edizione del Global Greening, l'iniziativa di Turismo Irlandese per San Patrizio che dipinge di verde grandi monumenti (ed eventi) in giro per il mondo. L'appuntamento cadrà la sera del 17 marzo e non mancherà, come da tradizione, la Torre di Pisa.

In Italia saranno 13 i siti interessati. Fra le new entry anche due luoghi di Livorno, Gazebo di Terrazza Mascagni e Cisternino. Confermati il Colosseo e l'Ambasciata d'Irlanda Villa Spada a Roma, il Pozzo di San Patrizio a Orvieto ed il Castello Aragonese a Reggio Calabria. Qua si aggiunge la Sala dei Bronzi di Riace, mentre ad Orvieto saranno verdi anche il Palazzo Municipale e la Fortezza Albornoz. Chiudono a Napoli Castel Nuovo e Castel dell'Ovo, mentre a Matera festeggerà l'ex Convento Palazzo dell'Annunziata.

Niamh Kinsella, Direttore per l'Italia di Turismo Irlandese, afferma: "Questa è la decima edizione dell'iniziativa Global Greening di Turismo Irlandese e sono lieta di veder aumentare anche in Italia i siti che desiderano essere coinvolti per partecipare alle celebrazioni di San Patrizio. Ad oggi sono 7 le città italiane confermate con ben 13 tra siti, monumenti storici e luoghi iconici delle singole città. Un vero record di successo della nostra iniziativa Global Greening, dovuto in gran parte al grande lavoro di collaborazione con le istituzioni. Desidero in particolare ringraziare l'Ambasciata d'Irlanda a Roma per il grande sostegno, l'Opera della Primaziale Pisana e le Amministrazioni di Roma, Orvieto, Napoli, Matera, Livorno e Reggio Calabria'".