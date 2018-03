San Patrizio: la Torre di Pisa si illumina di Verde

Per gli irlandesi il verde è il simbolo della madre patria. Il 17 marzo si festeggia il patrono de 'L'Isola di Smeraldo', San Patrizio, evento che si è diffuso in giro per il mondo con l'iniziativa Global Greening promossa da Turismo Irlandese. Come da tradizione quindi anche quest'anno a Pisa si celebrerà la ricorrenza con l'illuminazione a tema della Torre.

Sono oltre trecento i siti mondiali che parteciperanno alla festa. In Italia, la sera di sabato 17 marzo alle ore 21, oltre al monumento simbolo pisano ed italiano cambieranno colore il Colosseo, il Pozzo di San Patrizio e la Torre del Moro a Orvieto e Piazza Mercurio a Massa. Sempre più numerosi sono anche gli appuntamenti speciali previsti in tante città d'Italia.

Sarà possibile vincere un week-end in Irlanda per due persone: si partecipa scattandosi un 'selfie' davanti un monumento illuminato di verde condividetelo su Instagram con l'hashtag #ItaliaLoveGreen. Sul sito del concorso tutti i dettagli.