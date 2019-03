Toscana Aeroporti, bilancio 2018: 5,5 milioni di passeggeri a Pisa nel 2018

Il consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti ha approvato il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. I risultati di gestione mostrano la crescita del sistema aeroportuale: nel complesso è stata superata la soglia degli 8 milioni di passeggeri, con un +3,7% di viaggiatori ospitati. Nel dettaglio cresce a ritmo costante Pisa, con un +4,4% per 5,5 milioni di passeggeri, sale anche Firenze a 2,7 milioni, +2,3%.

La società fa così registrare ricavi pari a 131,9 milioni di euro (+9,2%), per un utile netto pari a 14,6 milioni di euro (+38,3%). L'indebitamento finanziario netto risulta 28,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea ai 28,5 milioni del 31 dicembre 2017. Per i soci è stato proposto un dividendo di 0,70 euro per azione (+31,8% rispetto a 0,531 euro del 2017) con un payout del 95%. Il pagamento del dividendo sarà eseguito a partire dall'8 maggio 2019 mediante lo stacco della cedola il 6 maggio 2019. Infine è convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 29 aprile 2019 in prima convocazione, per il 30 aprile 2019 la seconda convocazione.

Per Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, "i risultati del 2018 sono particolarmente positivi sia in termini di crescita dei passeggeri, con il Sistema Aeroportuale Toscano che per la prima volta ha superato la soglia degli 8 milioni di passeggeri, sia in termini economici, con tutti gli indicatori in crescita. Ci prepariamo ad affrontare con grande entusiasmo il 2019 che rappresenterà un anno storico per gli aeroporti toscani: prenderanno infatti il via i lavori per l'ampliamento del Terminal di Pisa e quelli per la realizzazione della nuova pista e del nuovo Terminal di Firenze. Due progetti che rivoluzioneranno completamente la capacità e l'offerta di Toscana Aeroporti con prospettive di crescita particolarmente importanti".