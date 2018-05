Toscana Aeroporti, verso il nuovo Cda: i candidati

Toscana Aeroporti rende noto che sono state presentate, nei termini previsti dalla normativa di legge e dallo statuto, le liste dei candidati per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in merito alle quali è chiamata a deliberare l'Assembla Ordinaria degli Azionisti convocata per il 30 maggio.

Due sono le liste presentate. La prima è quella degli azionisti Corporacion America Italia Spa e SO.G.IM Spa, in forza del patto parasociale in essere tra gli azionisti medesimi titolari rispettivamente del 55,70% (10.366.884 azioni) e del 5,79% (1.077.402 azioni) del capitale sociale. Questi i nomi: Elisabetta Fabri; Gina Giani; Saverio Panerai; Marco Carrai; Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens; Ana Cristina Schirinian; Stefano Bottai; Roberto Naldi; Vittorio Fanti; Claudio Pedrazzani; Cecilia Carriquiry; Carlo Panerai; Giuseppe Nicosia; Giulia Naldi; Alessia Panerai.

La seconda lista è espressione dei soci di minoranza, cioè: Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze (titolare di 1.225.275 azioni pari al 6,58% del capitale sociale), Regione Toscana (935.958 azioni, 5,03%), Provincia di Pisa (913.850 azioni, 4,91%), Camera di Commercio di Firenze (838.779 azioni, 4,51%), Comune di Pisa (833.150, 4,48%) e Camera di Commercio di Pisa (775.700, 4,17%). I nomi: Niccolò Manetti; Jacopo Mazzei; Anna Girello; Giovanni Battista Bonadio; Ylenia Zambito; Pierfrancesco Pacini; Alberto Marini; Silvia Bocci; Marzia Venturi.