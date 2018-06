Toscana Aeroporti: Giani Ad, Naldi vicepresidente esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti si è riunito oggi, 1 giugno, ed ha approvato le cariche sociali con i ruoli operativi. Confermata Gina Giani Amministratore Delegato, così come vicepresidente è ancora Roberto Naldi, a cui sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di indirizzo e di piani strategici della società e delle iniziative legate alle attività immobiliari nonchè alla gestione e realizzazione di progetti speciali. In virtù di tali poteri il vicepresidente Naldi è da considerarsi esecutivo.

Il CdA ha poi nominato come vicepresidente Pierfrancesco Pacini. Al consigliere Vittorio Fantisono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di progetti speciali individuati dal Consiglio, ivi incluso il progetto afferente la realizzazione della nuova pista e della nuova aerostazione dell'aeroporto di Firenze. In virtù di tali poteri il consigliere Vittorio Fanti è da considerarsi esecutivo.

Confermato alla carica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della società il presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Carrai.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito la composizione dei propri Comitati interni. Il Comitato Esecutivo è composto da Marco Carrai (Presidente del Comitato), Gina Giani, Roberto Naldi, Pierfrancesco Pacini, Vittorio Fanti, Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens e Jacopo Mazzei.

Il Comitato Controllo e Rischi ha come membri i consiglieri Stefano Bottai, Anna Girello e Jacopo Mazzei.

Il Comitato Nomine e Remunerazioni è composto dai consiglieri Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pierfrancesco Pacini.

Confermati infine nell'Organismo di Vigilanza Edoardo Marroni, componente esterno con funzione di Presidente, Michele Giordano, come componente esterno, e da Nico Illiberi, Direttore Legale & Compliance TA, come componente interno.