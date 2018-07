Incontro tra Regione e Toscana Aeroporti: "Garantita la complementarità tra i due scali"

Un incontro "prezioso, molto appassionato" che avrebbe meritato anche "più tempo" e che dovrebbe garantire almeno una certezza: nei piani di sviluppo del sistema aeroportuale della Toscana, Pisa e Firenze saranno complementari. Una garanzia che arriva direttamente da presidente e vicepresidente di Toscana Aeroporti, rispettivamente Marco Carrai e Roberto Naldi "che confermano le volontà e le richieste che abbiamo sempre espresso", ha dichiarato il presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale, Stefano Baccelli (Pd), al termine della visita di ieri, venerdì 20 luglio, a Peretola.

"Sono confortato - afferma Baccelli, spiegando la complementarità di Galilei e Vespucci - perché parliamo di voli low cost e intercontinentali, ma anche di un importante hub con altre compagnie a Pisa e di un city airport a Firenze, in collegamento con hub europei. L’incontro conferma anche lo sviluppo al 2029: tra i 7 e gli 8 milioni di passeggeri in transito a Pisa, e i 4 milioni e mezzo a Firenze". Per Baccelli "toccare con mano lo stato di avanzamento dei progetti di sviluppo per le due città e per l’intero sistema toscano è stato molto utile. Ci sono state relazioni minuziose che restituiscono valore al lavoro fatto come Regione".

Di confronto "franco e aperto" parla il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, che rivendica di aver centrato un obiettivo: "Abbiamo fatto capire il livello di approfondimento degli studi fatti dietro ai master plan di Pisa e Firenze". Continua rilevando come "mai nessun aeroporto abbia fatto gli approfondimenti condotti in particolare su Firenze". Carrai distingue anche due piani: "Da una parte la politica, che deve decidere, dall’altra la tecnica che deve conformarsi a regole e leggi. Non decide il gestore dell’aeroporto che è pro-tempore. Non parliamo solo di Pisa e Firenze, ma di un sistema integrato che un decreto del presidente della Repubblica ha individuato come sistema strategico nazionale”.

Ryanair conferma la sua presenza a Pisa

Buone notizie per quanto riguarda la permanenza di Ryanair al Galilei. "Nei giorni scorsi - spiega Antonio Mazzeo, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Costa della Regione - ho incontrato il dottor John Alborante (sales and marketing manager di Ryanair ndr) e abbiamo ricevuto da lui rassicurazioni sul mantenimento e la crescita della loro presenza nello scalo pisano. Non solo. Abbiamo iniziato a gettare le basi per una futura collaborazione che ci permetta di promuovere le bellezze della Toscana e, in particolare, della sua costa, anche attraverso la loro società e le nuove rotte in arrivo al Galilei. "Abbiamo avuto la conferma che Ryanair non solo non intende lasciare Pisa ma anzi vuole continuare a rafforzare la partnership col Galilei e, dunque, la sua presenza in Toscana".



Presente all'incontro anche l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo e il direttore di Toscana Promozione Turistica, Alberto Peruzzini. "Ryanair - ha detto dal canto suo John Alborante - è disponibile a supportare il brand Costa Toscana individuando con la Regione le migliori modalità e gli strumenti di promozione. Da 20 anni abbiamo relazioni con l’aeroporto di Pisa, un rapporto che proseguirà anche in futuro in un'ottica consolidata di partnership".