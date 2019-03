'Toscana Aeroporti Open Day': presentate per Pisa nuove rotte estive ed i piani di ampliamento

E’ giunto alla quarta edizione l’evento 'Toscana Aeroporti Open Day', l’appuntamento annuale che raccoglie le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Pisa e Firenze, le agenzie viaggio e gli operatori turistici del territorio. L’evento, realizzato in collaborazione con Fondazione Piaggio, si è tenuto il 5 marzo presso il Museo Piaggio di Pontedera.

Il vicepresidente Esecutivo Roberto Naldi e l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Gina Giani hanno illustrato i positivi risultati di traffico registrati nel 2018, quando per la prima volta la società ha superato gli 8 milioni di passeggeri (8,2 milioni, in crescita del 3,7%) con numeri record per entrambi gli scali di Pisa (5,5 milioni di passeggeri, +4,4%) e di Firenze (2,7 milioni, +2,3%). Il sistema rappresenta la principale porta d’ingresso per la Toscana, con il 77% di traffico internazionale, 94 destinazioni e 34 compagnie aeree.

Nel corso dell’incontro sono state inoltre illustrate le importanti novità per la stagione estiva 2019 che vedrà nuovi collegamenti, nuove compagnie aeree e un incremento di frequenze. Più in particolare Pisa avrà nuovi collegamenti per Casablanca (Air Arabia Maroc), Helsinki (Norwegian), Berlino Tegel (easyJet), Bruxelles, Praga, Calamata e Norimberga (operati da Ryanair), l’ingresso della nuova compagnia Air Arabia Maroc del Gruppo Air Arabia e l’incremento di frequenze per Londra LHR (British Airways) e Tirana (FlyErnest). L’aeroporto di Firenze vedrà nuovi collegamenti per Copenaghen (operato da Scandinavian Airlines), Dusseldorf (Eurowings), Bilbao, Praga, Vienna e Monaco (operati da Vueling), l’ingresso di nuove compagnie aeree come Scandinavian Airlines ed Eurowings e l’incremento di frequenze per Barcellona, Amsterdam, Londra LGW, Parigi (Vueling) e Madrid (Iberia).

L’Open Day ha dato inoltre l’occasione a Toscana Aeroporti di presentare i progetti di sviluppo infrastrutturale che interesseranno i due scali. L'obiettivo è raggiungere i 12 milioni di passeggeri (rispetto agli attuali 8,2) nel lungo periodo. L’aeroporto di Pisa sarà interessato dall’ampliamento del Terminal Passeggeri con un investimento iniziale di 37 milioni di euro e l’obiettivo è di aumentare la capacità aeroportuale fino a 6,5 milioni di passeggeri, incrementando i gate, i varchi security, le aeree commerciali e migliorando la qualità del servizio offerto. Un intervento più ampio che riguarderà anche nuove infrastrutture di volo, investimenti nei piazzali degli aeromobili e un nuovo hub di manutenzione aermobili.

In seguito alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, l’aeroporto di Firenze sarà interessato, nei piani dell'azienda, dalla realizzazione di una nuova pista di 2.400 metri e da un nuovo Terminal di 48.226 metri quadri, con l’obiettivo di accogliere fino a 4,5 milioni di passeggeri annui.

"L’Open Day Toscana Aeroporti - ha affermato l’AD di Toscana Aeroporti Gina Giani - rappresenta un appuntamento sempre più fondamentale per la società e il network di riferimento della stessa: un momento prezioso per confrontarci con gli operatori di settore e per presentare l’offerta del Sistema Aeroportuale Toscano che continua a registrare significativi tassi di crescita".

"Tenevamo particolarmente all’edizione di quest’anno - ha sottolineato il vicepresidente esecutivo Roberto Naldi - perché il 2019 sarà per Toscana Aeroporti un anno storico che vedrà l’avvio dei lavori sia per l’ampliamento del Terminal di Pisa sia della nuova pista e del nuovo Terminal di Firenze: due progetti che rivoluzioneranno completamente la capacità e l’offerta di Toscana Aeroporti con prospettive di crescita particolarmente importanti".