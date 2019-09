Pisa Mover, il Sindaco: "Piano piano l'opera sta andando a regime"

"I dati di agosto non sono male. Certo non possono essere ancora significativi e andranno verificati tra 6/7 mesi. Piano piano l'opera sta comunque andando a regime". E' quanto affermato oggi, 10 settembre, dal sindaco di Pisa Michele Conti in Consiglio Comunale in merito all'andamento del Pisa Mover, in seguito alla decisione di aumentare il biglietto per la corsa singola che, dal primo agosto scorso, è passato da 2,70 euro a 5 euro.

L'aumento del biglietto è stata solo una delle azioni concordate dal Comune con la società che gestisce l'infrastruttura per cercare di ripianare i conti in rosso dell'azienda. Il nuovo Piano economico finanziario prevede infatti anche la riduzione dell'orario di esercizio giornaliero del Pisa Mover di 3 ore e il trasferimento alla società gestrice dell'infrastruttura degli incassi derivanti dalla sosta lunga (superiore a 18 ore) al parcheggio scambiatore, che fino ad agosto scorso spettavano proprio al Comune.

Tra le novità anche l'accordo raggiunto dal Comune con Toscana Aeroporti per limitare a 12 il numero di bus turistici che, giornalmente, possono collegare direttamente il sedime aeroportuale del Galilei con Firenze. "Il confronto con Toscana Aeroporti - ha proseguito il sindaco nel suo intervento - sta andando avanti. La settimana scorsa ho incontrato l'ingegner Naldi (presidente di Corporacion America Italia, l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, Ndr) che mi ha annunciato l'intenzione, da parte dell'azienda, di subentrare in quota parte nella società Pisa Mover. Una soluzione che aiuterebbe a migliorare il funzionamento della struttura".