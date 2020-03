Toscana Aeroporti: i 13 milioni di utile 2019 a garanzia della crisi Coronavirus

"In considerazione dell’intensificarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e al fine di tutelare la solidità patrimoniale della Società e del Gruppo Toscana Aeroporti, il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deciso di proporre, adottando un approccio prudenziale, la destinazione dell’utile dell’esercizio 2019 pari ad euro 13.554.635 a riserva legale per Euro 677.732 e a riserva straordinaria per euro 12.876.903 e, per l’effetto, di revocare la proposta di distribuzione dei dividendi approvata in data 12 marzo 2020".

Così la società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze ha comunicato la decisione di bloccare la distribuzione degli utili, in considerazione del momento difficile che il settore del trasporto sta vivendo a causa del diffondesi della malattia. Una scelta volta a mantenere gli equilibri finanziari, in attesa di capire come evolverà la situazione.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha ritenuto necessario di procedere alla revoca della convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, prevista per il 29/30 aprile, fissando per "il giorno 15 maggio 2020 in prima convocazione, ovvero per il 16 maggio 2020 in seconda convocazione, la nuova data dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti relativa all’approvazione del bilancio 2019".

