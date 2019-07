Toscana Pride: mozione del Comitato #Unico di #Garanzia (#CUG) della Scuola Superiore Sant’Anna a favore dei principi alla base della manifestazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Scuola Superiore Sant’Anna giovedì 4 luglio 2019 ha approvato una mozione a favore dei principi alla base del Toscana Pride 2019. Il sostegno si riferisce, in particolare, ai valori del contrasto alle discriminazioni, della promozione dei diritti umani, dell’educazione alle differenze e della libertà di autodeterminazione.

Come dimostrato dai numerosi eventi organizzati presso la Scuola Superiore Sant'Anna e dalla finalizzazione di parte della sua offerta didattica alla trattazione dei temi legati alla prevenzione e al contrasto degli stereotipi, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ritiene che il mondo della cultura possa svolgere un ruolo cruciale nella lotta a tutte le forme di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e nella promozione dei valori dell’uguaglianza e del rispetto reciproco.

Si vuole qui fare riferimento, tra le altre attività che tutti gli Istituti promuovono a più livelli, a quelle formative e di terza missione attuative del Progetto Strategico "Governance for inclusive societies" dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna, volte al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze come elemento di ricchezza di una società che voglia autenticamente dirsi democratica".