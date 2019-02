Toscana Terra di Ciclismo - Edizione 2018: presentato il libro di Valerio Pagni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Presentato nel pomeriggio di oggi, sabato 2 febbraio, il libro "Toscana Terra di Ciclismo - Edizione 2018" del fotografo Valerio Pagni. "Tanta fatica e altrettanta soddisfazione, al punto di non trovare le parole", quello che ha dichiarato l'autore al pubblico presente nella sala del Museo Piaggio di Pontedera, dove si è svolta la cerimonia. Una raccolta di immagini dove sono immortalate le gesta e le emozioni di molti ciclisti, dai giovani atleti ai più famosi campioni del Giro d'Italia. Presentatore dell'evento Antonio Mannori, giornalista sportivo. La voce storica del ciclismo in Toscana ha introdotto Matteo Franconi, assessore allo sport del Comune di Pontedera, che si è soffermato nel sottolineare l'importanza che hanno gli organizzatori in una gara ciclistica. Al suo fianco Giacomo Bacci, accompagnato dal consigliere Luciana Gradassi, presidente del Comitato Regionale Toscana F.C.I. a cui non è mancato di ricordare la figura dell'amico Franco Ballerini. L'indimenticabile commissario tecnico che guidò con grandissimi risultati la Nazionale italiana Professionisti. A fornire un'immagine del lavoro svolto, soprattutto nella difficile scelta delle fotografie che compongono l'opera, è intervenuto Michele Quirici, della Tagete Edizioni. L'editore si è dichiarato soddisfatto, sia per i contenuti che per la stampa eseguita dalla tipografia Bandecchi & Vivaldi.

Lorenzo Barsotti



Nella foto, un momento della presentazione.