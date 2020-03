Fermato per un controllo si infastidisce e tossisce in faccia ad un poliziotto

Infastidito dal controllo ha tossito più volte, volutamente, in faccia ad uno degli agenti del Commissariato di Polizia. E' successo a Pontedera.

I poliziotti della Squadra Volanti stavano effettuando i controlli sugli spostamenti dei cittadini previsti dai decreti emanati per l'emergenza Covid-19, quando hanno fermato un 49enne italiano, residente a Calcinaia.

L'uomo, evidentemente infastidito, ha iniziato a tossire in faccia ad uno dei poliziotti.



Accompagnato in Commissariato, è stato denunciato per il reato di attentato alla salute pubblica, oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza di un provvedimento dell’autorità.