Vicopisano: inaugurati i nuovi totem turistici

Entrano in funzione i nuovi totem turistici a Vicopisano.

“Abbiamo inaugurato i nuovi totem turistici che sono stati collocati in tutte le frazioni del territorio - afferma il sindaco Juri Taglioli - ciò permetterà ai visitatori e ai turisti di avere informazioni sulle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del nostro Comune e di sapere a chi rivolgersi per approfondirle. Ringrazio il presidente dell’Associazione Festa Medievale di Vicopisano, Giampiero Nesti, per averci donato questi preziosi strumenti di accoglienza e conoscenza. Ringrazio gli uffici comunali che hanno contribuito alla loro realizzazione e collocazione e infine esprimo tutta la mia gratitudine al vicesindaco, con delega al turismo, Matteo Ferrucci, che ha coordinato l’intera operazione, dall’inizio alla fine".

"E adesso - conclude Taglioli - invito i cittadini a scoprire i nuovi totem, ad ammirare le foto e a riscoprire quanto è bello il territorio in cui viviamo, in ogni suo angolo!”.