Coronavirus, nuova ordinanza della Regione: tracciamento e test presso gli aeroporti

Una nuova ordinanza emanata dal governatore della Toscana Enrico Rossi per controllare le persone che arrivano da aree no Schengen e che, come nel caso del cluster familiare rilevato due giorni fa a Pisa, possono portare nuovi contagi. Da sabato 18 luglio le Aziende sanitarie territorialmente competenti dovranno allestire, presso gli aeroporti di Pisa e di Firenze, stazioni di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen. Il provvedimento resterà in vigore fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria.

Nelle stazioni di accoglienza saranno registrati tutti coloro che entrano in Italia dalle aree extra Schengen che dovranno effettuare il periodo di

14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva in base al DPCM 11 giugno 2020, articolo 4 comma 3 prorogato dal DPCM 14 luglio.

Presso i punti di accoglienza sarà offerta anche la possibilità di fare i test sierologici e i test molecolari. Sarà anche garantita la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per chi risulti positivo nonché per chi ha eventuali contatti stretti con i positivi.