Traffico sul litorale, Confcommercio: "Apriamo le strade bianche!"

Continua il dibattito sull'apertura delle strade bianche per decongestionare la viabilità del litorale nel periodo estivo. Dopo l'opposizione degli ambientalisti, è Confcommercio che invece propone il loro utilizzo: "Per noi sono una seria ed efficace opportunità per migliorare sensibilmente la viabilità del litorale pisano - afferma il direttore federico Pieragnoli - non comprendiamo i timori aprioristici degli ambientalisti, considerando l'attuale e disastrosa situazione del litorale pisano nei momenti di grande afflusso".

"A compromettere la salubrità dell'ambiente - insiste - sono chiaramente gli ingorghi di auto che si formano per ore e ore, e non certo l'opportunità di ricavare una viabilità alternativa e complementare, come potrebbe con l'utilizzo razionale e sostenibile di alcune strade bianche. Alcune delle quali, peraltro, sono in assoluto stato di abbandono".

Analizza le criticità della situazione Pieragnoli: "A partire da un piano complessivo e organico di miglioramento della mobilità sul litorale, come fino ad oggi non c'è mai stato, le strade bianche, se ben utilizzate, possono svolgere un importante ed efficace alternativa alle attuali vie obbligate e sempre congestionate. Il nostro sindacato balneari Sib si è fatto promotore di un'iniziativa presso comune di Pisa ed Ente Parco proprio per valutare la fattibilità di una simile proposta, mettendo a disposizione propri tecnici gratuitamente. Ma alla, fine, tutto è rimasto lettera morta".

"Ma tutto non può restare lettera morta in eterno - prosegue il direttore - perchè la valorizzazione e lo sviluppo del litorale pisano sono impensabili senza una viabilità adeguata e compatibile. Idee e progetti non ci mancano. Abbiamo voluto fortemente le quattro rotonde realizzate nel 2016, così come abbiamo ripetutamente proposto l'allargamento del viale di Mezzapiagga, alla confluenza con la rotatoria di Campo Derby. Ci sentiamo pienamente parte in causa della salvaguardia della bellezza naturale del litorale pisano, e siamo disposti a confrontarci e discutere le migliori e più efficaci soluzioni con tutti, affinchè spostarsi da e verso la costa pisana non sia più un dramma".