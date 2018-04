Pasquetta di sole, tra mare, verde e città: rallentamenti in Fi-Pi-Li

La bella giornata di sole a Pasquetta, come prevedibile, ha richiamato in molti sul litorale pisano che proprio nel lungo weekend di Pasqua ha inaugurato la stagione con molti stabilimenti balneari (e ristoranti annessi) aperti per accogliere i primi clienti della primavera.

Inevitabile dunque il traffico intenso da rientro lungo la superstrada Fi-Pi-Li, con code a tratti e rallentamenti segnalati tra lo svincolo di Vicarello e Pontedera in direzione Firenze.



Molti si sono regalati una bella giornata all'aria aperta in città (affollatissima piazza dei Miracoli) ma anche in mezzo al verde del Parco di San Rossore che ha ospitato numerose persone.

