Museo delle Navi Antiche: il trailer del docufilm che racconta la 'Pompei del mare'

E' stato completato il trailer del documentario di 90 minuti, realizzato da Alkedo Produzioni, che racconta la storia della 'Pompei del Mare'. Il documentario verrà presentato ufficialmente a fine settembre ed è stato realizzato con la partnership ufficiale del Museo della Navi Antiche di Pisa e con la supervisione scientifica del direttore del museo (e direttore degli scavi del cantiere delle navi), Andrea Camilli. La storia parte dal ritrovamento dei reperti e giunge fino all’allestimento del museo inaugurato il 16 giugno, arricchita da interviste, immagini esclusive e ricostruzioni 3d.

Si parte dalle vicende dell’Alkedo (che è ad oggi la nave antica meglio conservata al mondo), per poi presentare le navi più importanti recuperate, le storie legate al loro carico, i reperti più significativi, le tecniche di costruzione navale in età romana (documentate archeologicamente per la prima volta proprio nel sito di Pisa). Partendo dal luogo del rinvenimento, dal rapporto che questo luogo aveva con il sistema portuale pisano in età romana. Un percorso che si snoda attraverso le sale del museo e si arricchisce con testimonianze e immagini in esterna.

"Questo è un museo - ha sottolineato il soprintendente Andrea Muzzi presente sul set durante le riprese - che racconta non solo i singoli, straordinari reperti, ma tutto quello che è avvenuto nella storia, nell'evoluzione, negli usi e costumi. Ancor di più racconta quello che è stato fatto per poter presentare al pubblico i materiali ritrovati: uno studio e l'elaborazione di una tecnica che consente oggi di vedere ciò che era sepolto in acqua e fango".