Trapianto di fegato: la donatrice era una signora di 80 anni

Espianto di fegato al Lotti su una donna di 80 anni, Anna D’Erasmo, di Pontedera. L’organo, espiantato dall’equipe chirurgica dell’Azienda Ospedaliera in collaborazione con i sanitari dell’ospedale di Pontedera, neurologi, anestesisti, infermieri, coordinamento donazioni e tutte le altre figure professionali che ruotano intorno agli espianti, è stato immediatamente trasportato a Cisanello dove, nella notte, è stato impiantato su un giovane romano. Lo ha reso noto l'Azienda Usl Toscana nord ovest.

"L’espianto di venerdì e il conseguente trapianto - afferma Luca Nardi, direttore del Lotti - dimostra che nonostante la signora Anna avesse compiuto già 80 anni, non è mai troppo tardi per donare, restituendo così la vita ad un’altra persona. Vorrei porgere anche le mie più sentite condoglianze alla famiglia che ha subito accolto l’invito a donare e congratularmi con i sanitari del Lotti per l’ottimo lavoro di squadra".