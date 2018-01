Genova: primo trapianto di rene pediatrico su una bambina di Pisa

E' stato effettuato sabato 13 gennaio su una bambina di 5 anni residente a Pisa il primo trapianto di rene pediatrico presso l’Istituto Gaslini di Genova. Ad effettuare il delicato intervento, tecnicamente riuscito, l’equipe del Centro Trapianti dell’Ospedale Policlinico San Martino, guidata dalla dottoressa Iris Fontana, insieme all'equipe anestesiologica dell’ospedale Gaslini, guidata dal dottor Giovanni Montobbio. La bambina pisana trapiantata è uscita sabato sera dalla sala operatoria e le sue condizioni sono stabili.

L’intervento è stato possibile grazie non solo alla collaborazione avviata da tempo tra i due Irccs genovesi ma anche al via libera della Giunta regionale per lo svolgimento presso l’istituto Gaslini degli interventi di trapianto renale pediatrico (fino a 14 anni). Questi trapianti venivano effettuati tutti presso l’Ospedale Policlinico San Martino, in collaborazione con le equipe dell’Istituto Gaslini: ora invece i piccoli pazienti rimangono al Gaslini, dove le equipe dei due Irccs effettuano gli interventi, proseguendo la collaborazione.

Domenica la giovane paziente ha proseguito il suo decorso post operatorio con regolarità senza alcuna criticità. L’equipe medica costituita dalla dottoressa Iris Fontana del San Martino, che ha effettuato l’intervento, insieme al dottor Pietro Tuo e dal dottor Gian Marco Ghiggieri, rispettivamente direttore dell’Anestesia e direttore della Nefrologia del Gaslini, stanno monitorizzando il decorso post operatorio e ieri mattina hanno effettuato i controlli previsti dai protocolli.