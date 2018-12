Superstrada, trasporto eccezionale irregolare: camionista bloccato e multato

Serie di controlli fra Pisa e Firenze della Polizia Stradale, in particolare per quanto riguarda i mezzi pesanti. Ieri sera, 13 dicembre, è stato multato un camionista polacco di 31 anni che stava effettuando sulla Fi-Pi-Li un trasporto eccezionale senza rispettare le regole previste. L'uomo, da quanto emerso, doveva raggiungere il porto di Livorno per imbarcare le parti di un grosso camino industriale da consegnare in Sardegna. All'altezza dello svincolo di Lavoria ha iniziato ad avere difficoltà e dietro di lui si stava formando una lunga coda di veicoli.

La Centrale Operativa della Polstrada, allertata dagli automobilisti, ha inviato una pattuglia della Sezione di Pisa, impegnata nel dispositivo a reticolo dispiegato sulle principali arterie regionali, su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato. I poliziotti, una volta giunti sul posto, prima hanno spostato il TIR in un luogo sicuro e poi hanno sanzionato il conducente, ritirandogli anche la patente. Lui, infatti, per arrivare prima a destinazione, era partito alla chetichella iniziando il viaggio verso il porto senza comunicarlo né indicarlo nella documentazione. Ora la ditta che ha curato il trasporto dovrà trovare un altro mezzo per completare la consegna, perché quello fermato ieri sera non può circolare.

Sempre ieri, in A/1 all'altezza di Scandicci, la Sezione di Firenze ha controllato i tir in transito per verificare che fossero in regola con il carico. I mezzi stipati all'inverosimile, infatti, rischiano di arrivare lunghi in frenata e di travolgere chi li precede. Sono stati pizzicati quattro furbetti in sovraccarico, ai quali la Polstrada ha contestato infrazioni per oltre mille euro, oltre a vietargli di proseguire il viaggio senza prima aver trasbordato parte della merce su un altro mezzo.

Un altro camionista, infine, è stato beccato alla guida senza aver inserito nella scatola nera la propria scheda personale. In questo modo l'uomo, 38enne originario del cosentino, sperava di fare tutta una tirata fino a Padova per scaricare rifiuti prelevati a Napoli, senza preoccuparsi dei rischi che si corrono a guidare per tante ore senza fermarsi. Per lui, fermato all'altezza del casello di Barberino, multa da quasi 900 euro e ritiro della patente, che rischia di essere sospesa per tre mesi.