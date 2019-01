Bimba di due anni in pericolo di vita: trasporto d'urgenza da Foggia a Pisa

Una bimba di due anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata dall'Aeronautica militare da Foggia a Pisa per ricevere cure specialistiche. La bimba è stata trasportata assieme ai familiari e a una équipe medica degli Ospedali riuniti di Foggia, a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo, atterrato

all'aeroporto di Pisa la notte scorsa per essere poi trasferita presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La richiesta di supporto è pervenuta dalla Prefettura di Foggia alla Sala situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire, in coordinamento con Prefetture, ospedali e Presidenza del Consiglio dei ministri, questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale.