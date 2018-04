Lotta alle zanzare e ai roditori: partiti i trattamenti

Con l’arrivo della stagione primaverile inizia in città la proliferazione delle zanzare. Il fenomeno al momento è ancora in fase iniziale, dato il protrarsi dell’inverno e del maltempo fino a inizio aprile, tuttavia è già dal mese scorso l’attività di controllo sulla specie comune e quella tigre. L’Ati Executive Clinner, la ditta a cui il Comune ha dato in appalto il servizio di disinfestazione, è impegnata con verifiche ed interventi di trattamento antilarvale in griglie, caditoie, fossi, canali ed altri potenziali focolai in ambito pubblico, sia presso le scuole, che presso le aree verdi.

Di pari passo all’opera di disinfestazione rivolta alle zanzare, la ditta incaricata procede anche all’intervento di derattizzazione, con il trattamento con esche o con gli erogatori, al fine di prevenire eventuali infestazioni di roditori. Entrambi gli interventi vengono realizzati presso tutte le aree pubbliche e presso tutte le scuole del Comune, secondo un calendario preciso che riguarda i mesi di aprile e maggio.

Le attività di prevenzione sono iniziate nella prima settimana di aprile a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, i quartieri di San Martino e Sant’Antonio, San Francesco e Santa Maria. Nella seconda settimana del mese l’intervento ha interessando le zone del Cep, Barbaricina, Porta a Mare, San Rossore, San Piero-La Vettola, Putignano, Riglione, Oratoio, Coltano, Le Rene Ospedaletto, Sant'Ermete, San Giusto, San Marco, Porta Fiorentina, La Cella. Nella terza settimana del mese i controlli e i trattamenti larvali hanno riguardato Cisanello, San Biagio, Porta a Piagge, Don Bosco, Pratale, mentre nella quarta settimana i quartieri interessati sono Porta a Lucca, i Passi, Gagno e Porta Nuova. Lo stesso schema temporale di interventi sarà ripetuto nel mese di maggio, sia per le zanzare che per i roditori. Analogo calendario di interventi di prevenzione e disinfestazione coinvolge tutte le scuole del Comune, di pari passo con gli interventi nei quartieri.

Dagli interventi sono escluse le aree private. "E' importante tenere presente -ricorda in una nota l'amministrazione - che come è risultato da uno studio effettuato di recente l’80% delle zanzare prolifica nelle proprietà private. Inoltre è stato dimostrato che la zanzara tende ad essere stanziale ed a muoversi all’interno di un raggio di 200 metri di distanza. Per questi motivi sono molto importanti, soprattutto nei quartieri verdi, pieni di orti e giardini, e nelle zone verdi del litorale, i comportamenti dei singoli: innanzi tutto ricordarsi di evitare i ristagni di acqua dove le larve di zanzara proliferano". Gli altri consigli: "Uso di pasticche disinfestanti-larvicide, reperibili in un qualsiasi negozio di agraria, per tombini e caditoie private, da applicare nei mesi primaverili di aprile e maggio, quando la zanzara si riproduce; infine, in caso di eccezionali problemi igienico ambientali confermati anche dalle Asl, è possibile richiedere una disinfestazione straordinaria delle aree pubbliche interessate".

L’intervento straordinario può essere richiesto andando sul sito web del Comune di Pisa, alla pagina dedicata dell'Ufficio Ambiente.