Coldiretti al Prefetto di Pisa: "I nostri trattori a disposizione per sanificare le strade"

Coldiretti Pisa ha scritto una lettera al Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldi, inviata per conoscenza anche a tutti i sindaci della provincia, per dare la propria disponibilità ad azioni per contrastare la diffusione del Covid-19. La missiva, inviata nella giornata di ieri 18 marzo, evidenzia in particolare la disponibilità di trattori e mezzi agricoli per la sanificazione delle strade.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Già in altre zone della penisola, i trattori degli agricoltori della Coldiretti si sono mobilitati per la distribuzione di acqua disinfettante attraverso l’uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori, raggiungendo anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali hanno più difficoltà ad arrivare" spiega la lettera firmata dal presidente Coldiretti Pisa e Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi.