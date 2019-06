Non rispettano i domiciliari: tre arresti per evasione nel pisano

Fra Pisa, Cascina e Pontedera i Carabinieri hanno arrestato per evasione tre persone.

I primi due episodi sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 12 giugno: i militari di Porta a Mare hanno catturato un albanese di 22 anni. Il giovane era agli arresti domiciliari per furto, ma è stato sorpreso in Piazza della Stazione a Pisa. L'altro caso si è verificato in un bar di Pontedera. Qua i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 41 anni, destinatario della misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio.

L'ultimo caso è di ieri sera, a Cascina. A finire in manette un italiano di 20 anni, agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per reati contro il patrimonio: si trovava anche lui in un bar. Dopo le formalità di rito tutti e tre sono stati ricondotti presso le loro abitazioni in attesa del giudizio direttissimo disposto per la mattinata odierna al Tribunale di Pisa.