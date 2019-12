Terremoto al Mugello, traffico ferroviario in tilt: disagi anche a Pisa

Disagi, anche a Pisa, per quanto riguarda il traffico ferroviario a seguito del terremoto che questa notte ha colpito la zona del Mugello. La circolazione dei treni è stata infatti precauzionalmente sospesa per verifiche tecniche sul nodo di Firenze. Le linee interessate dalla sospensione sono state: Firenze - Bologna AV; Firenze - Prato convenzionale; Firenze - Arezzo direttissima e convenzionale; Firenze - Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve; Prato - Pistoia; Firenze - Empoli - Pisa. Diversi i treni che sono stati quindi cancellati.

A partire dalle 8.30 il traffico sta tornando in graduale ripresa su tutte le linee interessate, compresa la linea Firenze - Empoli - Pisa sulla quale si registrano maggiori tempi di percorrenza fino a 160 minuti per i treni in viaggio. Attivo il call center gratuito al numero 800892021. Tutti gli aggiornamenti sul sito di Trenitalia.