Donna travolta da un treno: ritardi sulla linea Pisa-La Spezia

Linea ferroviaria Pisa-La Spezia bloccata per circa due ore, dalle 7 alle 9, questa mattina, sabato 13 ottobre, per l'investimento mortale di una donna sui binari poco dopo la stazione di Pietrasanta (Lucca). Il medico del 118 al suo arrivo non ha potuto far altro che constatarne il decesso.



L'incidente, la cui dinamica deve essere ricostruita dagli agenti della Polfer, ha provocato lo stop alla circolazione per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria. Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo di bus navetta tra Viareggio e Forte dei Marmi. Intorno alle 9 è stato riattivato uno dei binari. Pesanti ritardi sulla linea sia per i regionali che per i treni a lunga percorrenza.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !