Il Trionfo della Morte torna al Camposanto: annullo filatelico speciale di Poste Italiane

Un'occasione imperdibile per collezionisti, appassionati di Pisa e filatelia. Poste Italiane, in occasione del ricollocamento in parete dell'affresco trecentesco di Buonamico Buffalmacco 'Il Trionfo della Morte', attiverà un servizio filatelico temporaneo.

Lo speciale annullo, richiesto dall'Opera Primaziale Pisana, e raffigurante il cortile interno del Camposanto Monumentale Pisano, lo storico cimitero che chiude il lato Nord di piazza del Duomo, sarà disponibile mercoledì 6 giugno dalle ore 14.15 alle 19.45 nello spazio allestito presso il Museo delle Sinopie. Saranno inoltre disponibili 5 cartoline raffiguranti i particolari dell'affresco, oltre alle più recenti emissioni di francobolli acquistabili insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

L'annullo speciale, dopo l'evento, rimarrà a disposizione per i 60 giorni successivi presso lo sportello filatelico dell'ufficio postale di Pisa Centro, in Piazza Vittorio Emanuele II, e trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma.