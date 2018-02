Beneficenza: raccolti oltre 7mila euro in memoria di Saverio Masi

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 febbraio, nei locali del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, la conferenza stampa per la consegna del ricavato benefico ottenuto dalla manifestazione podistica amatoriale non competitiva del Trofeo Masi che si è tenuta il 3 dicembre scorso con la 'camminata' a San Rossore. L’importo complessivo, pari a 7.500 euro, è stato donato all’associazione Lega Italiana Lotta ai Tumori di Pisa e sarà utilizzato per la realizzazione di una ambulatorio ginecologico ed una serie di visite mediche gratuite per la prevenzione del tumore dell’utero e del melanoma.

La presidente dell’associazione ha espresso parole di gratitudine per l'offerta ricevuta, impegnandosi a comunicare la realizzazione dell’ambulatorio per l'inaugurazione ufficiale alla presenza del personale dei pompieri. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha ringraziato tutto il personale che ha reso possibile la manifestazione insieme al personale dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo, che ormai rappresentano un punto di riferimento importante per ogni iniziativa benefica compreso l’attività di pompieripoli.

Presente alla cerimonia anche la famiglia Masi che ha ringraziato tutto il personale per l’impegno a ricordare Saverio. Saverio Masi, vigile del fuoco, il 29 novembre 2006 perse la vita in seguito ad un incidente avvenuto in piazza Vittorio Emanuele II, mentre a bordo di un’autobotte si stava recando sul luogo di un incendio. Ogni anno in suo ricordo si tengono varie iniziative.