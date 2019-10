Trofeo Ubi Ubi a Calcinaia: vince Splendida Follia

Va ad una razza cinese lo Shar Pei, Splendida Follia, il primo posto assoluto della 21esima edizione del Trofeo Ubi Ubi. Oltre 120 concorrenti giunti dalla Toscana, ma anche da altre regioni dell’Italia centrale, si sono dati battaglia sportiva nei 7 ring allestiti per l’occasione da un’impeccabile organizzazione gestita dall’Associazione Amici del Cane con il patrocinio del Comune di Calcinaia e sotto la bandiera dell’ARCI Caccia.

Già dal mattino, momenti di grande emozione quando si è ricordato il giovane Nicola Tambone, un ragazzo appassionato di pastori tedeschi che è scomparso prematuramente. I suoi familiari hanno raggiunto Calcinaia dalla Calabria proprio per prendere parte all’esposizione che con il raduno dei pastori tedeschi in ricordo di Nicola ha vissuto il suo frangente più coinvolgente.

Poi le varie selezioni razza per razza e quindi nel pomeriggio i raggruppamenti ed il 'Best in Show' sotto gli occhi di un pubblico numeroso e del sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, che assieme al vicesindaco, Flavio Tani, all’assessore allo Sport Giulio Doveri e Giuliano Toni, presidente provinciale dell’ARCI Caccia hanno avuto il piacere di premiare i vincitori delle differenti categorie.

L’Associazione Amici del Cane coglie l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor, pubblici e privati, che hanno permesso la realizzazione di questa esposizione che ormai ha assunto rilevanza a livello regionale e non solo.

Un plauso particolare a due cani di Calcinaia, il pointer Noah di Giovanni Frangioni, 3° classificato al raggruppamento 'Razze da Ferma', e alla piccola Arno di Marta Meioli che alla prima gara della sua vita ha sbaragliato una fitta concorrenza, aggiudicandosi il Best in Show degli esordienti con oltre 20 cani presenti.

Infine buona partecipazione al Trofeo UBI UBI per i cani della Valdera. Vincitore uno zwergshnauzer della signora Torsi di Casciana Terme, al secondo posto un barbone medio della signora Turini di Ponsacco. Ottimo quinto posto per il dobermann Dora di Raffaele Petacchi.

Questi i primi 5 classificati del 'Best in Show' Finale:

1° Shar Pei, Splendida Follia, di Nelita Tognetti di San Miniato

2° Zwergshnauzer, Gino, di Vittorio Michelazzi di Scandicci

3° Pastore Tedesco, Lasco, di proprietà dell’Allevamento di Ripoli di Firenze

4° Cavalier King, Tri, di Claudio Del Rosso di Empoli

5° Carlino, Ismael, di Sandra Lubrano di Peccioli

L’Associazione Amici del Cane ringrazia tutti i partecipanti e aspetta tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe all’edizione 2020 del Trofeo Ubi Ubi.