Il comandante della Polizia Locale dalla pista da rally ai corsi di guida sicura

I ragazzi che da allievi diventano sostenitori e una gara di rally che da spettacolo sportivo si tramuta in un momento di divertimento e consapevolezza.

Tutto questo entra a far parte dell’intensa settimana vissuta dal comandante della Polizia Locale Valdera Nord e dai suoi agenti.

Infilato casco e tuta, con a fianco suo figlio Luca come navigatore, Andrea Trovarelli ha partecipato, con una macchina griffata rigorosamente con i colori della vettura della Polizia Municipale, al Rally Liburna Terra sostenuto dai suoi 'uomini' e dai ragazzi a cui negli anni scorsi ha tenuto lezioni di guida sicura, le stesse che saranno proposte in questo weekend.

Perché tra i primi insegnamenti che i ragazzi devono recepire è che ci si può divertire al volante di un auto, ma solo in pista o in circuiti sicuri, non sulla strada dove accelerando troppo si infrangono le regole del Codice e si rischia di far del male agli altri e a noi stessi.

Il comandante Trovarelli comunque non ha risparmiato gas nella gara che si è svolta domenica scorsa (22 aprile) sulle strade sterrate nei dintorni di Volterra e, assistito da suo figlio, ha portato fino in fondo una corsa caratterizzata anche da molti ritiri ed incidenti.

E se nella classifica generale del Rally, valido come gara del campionato italiano, il piazzamento non è stato dei più significativi, nella classe di appartenenza il team Trovarelli si è classificato 5° su 10 partenti, regalando momenti di pur spettacolo tra i difficili tornanti del percorso.

“È stata una bella esperienza, non solo divertente, ma anche istruttiva - ha dichiarato il comandante della Polizia Locale Valdera Nord - il messaggio che volevamo lanciare, quello di relegare la velocità solamente ai contesti come questo, attrezzati e sicuri, ha centrato in pieno il bersaglio”.

Ma dal 28 aprile al 1° maggio compreso, ecco il nuovo impegno del comandante e di tutta la sua squadra di agenti: tenere corsi di guida sicura all’interno della manifestazione Expo Motori in programma in Piazza del Mercato a Pontedera. La mattina di ieri, sabato 28 aprile, ben 80 studenti delle scuole superiori si sono cimentati in queste prove, che saranno a disposizione anche dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di domenica e lunedì e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 1° maggio anche per tutti i cittadini che desidereranno prendere parte a questa bella manifestazione.

Tra la serie di attività proposte ci saranno ad esempio lo 'skid', macchinario realizzato dall’agente della Polizia Locale, Mauro Batisti, che riproduce la scarsa aderenza del veicolo in condizioni di fondo stradale bagnato o ghiacciato. Ma potranno essere utilizzati anche gli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza alcolica, che permettono di capire che cosa accade al volante quando si è bevuto troppo, e misurazioni del tasso alcolemico. Non mancheranno lezioni pratiche incentrate sulle strategie per evitare tamponamenti e ostacoli improvvisi.