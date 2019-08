Commerciante scomparso: ritrovato il cadavere in Arno

Si sono concluse con un drammatico epilogo le ricerche del commerciante scomparso la sera del 30 luglio. I Vigili del Fuoco, impegnati da due giorni nelle operazioni sia a bordo fiume che in Arno, hanno rintracciato nel pomeriggio di oggi 1 agosto il corpo senza vita dell'uomo. Il cadavere si trovava in zona Piagge, circa 400 metri verso il mare a partire dal bar Lilli. Anche l'auto dell'uomo era stata ritrovata non distante.

Le ricerche erano riprese stamani lungo le sponde, con la richiesta di intervento del Nucleo sommozzatori del Comando di Livorno.