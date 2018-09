Ricerche: ritrovato l'uomo scomparso a Pontedera

Ventiquattro ore di apprensione, poi la buona notizia: Rossano è stato ritrovato.

Il ritrovamento, confermato dal figlio, nella serata di venerdì 14 settembre. L'uomo, 53 anni, residente a Santa Lucia nel comune di Pontedera, era uscito giovedì pomeriggio in bicicletta e non era più tornato. Erano state attivate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, anche con l'aiuto dell'elicottero e delle unità cinofile. Sino al lieto fine. E' stato un conoscente a notarlo in zona Pontedera. Ancora da chiarire la dinamica della scomparsa.

Il 53enne è stato infatti trasportato in ospedale in stato confusionale per accertamenti, le sue condizioni sono comunque buone.