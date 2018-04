Promette 50mila euro e chiede soldi per avviare la pratica: denunciata

E' finita nella rete dei Carabinieri M.R., una 71enne di Palaia, che prometteva prestiti dietro versamento di somme di denaro per aprire pratiche inesistenti.

E' stata una vittima della truffa a smascherare la sedicente finanziatrice. La donna, non avendo garanzie per accedere al credito bancario e trovandosi in forti difficoltà economiche, ha fatto infatti la scelta peggiore: rivolgersi a uno dei tanti millantatori che pullulano in rete.

La vittima, originaria del Salento, ci ha rimesso una somma tutto sommato bassa, pari a 300 euro. Al secondo bonifico senza ricevere soddisfazione, ha tagliato i ponti e si è rivolta ai Carabinieri della stazione di Martano (Lecce), che sono risaliti appunto alla 71enne palaiese. Se la vicenda fosse andata avanti ancora, la donna pugliese ci avrebbe rimesso ancor di più, perché le richieste di M.R. per aprire (inesistenti) pratiche sembravano non dovessero finire mai. Purtroppo può succedere di perdere lucidità, quando si è assillati dai problemi. Fino a non riuscire a captare l’ovvio raggiro dietro a promesse fin troppo facili e vantaggiose. La donna salentina, in questo caso, si è rivolta alla 71enne della provincia di Pisa tramite Facebook. Aveva necessità di un finanziamento di 50mila euro, ma si trovava di fronte ai rubinetti delle banche chiusi. Nessun problema per la 71enne: sarebbe bastato versare alcune somme per l’avvio della pratica. Così dalla provincia di Lecce è partito un primo bonifico di 90 euro. Poi un secondo di 210. Inutile dire che del famoso prestito promesso nessuna traccia. Le ulteriori richieste di denaro però non sono certo mancate. Ed è stato a quel punto che la vittima ha capito di essere finita in una trappola. Ha smesso di versare soldi e si è rivolta ai Carabinieri. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire i flussi finanziari e informatici che hanno ricondotto ai bonifici effettuati sul conto corrente di cui M.R. è titolare. La truffatrice è stata così denunciata.

