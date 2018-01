Cerca di truffare al quiz della patente con un orologio-telecamera: denunciato

La Polizia Stradale di Pisa ha denunciato per truffa, ieri 15 gennaio, un uomo che ha ricorso ad un espediente per superare gli esami di guida: voleva usare un orologio dotato di telecamera per comunicare all'esterno con un complice.

Lui, 40enne di origini indiane ma residente a Mantova da anni, ha ancora problemi con l'italiano. Ecco che così, secondo le indagini, in cambio di mille euro dati ad un conoscente ha ottenuto lo strumento da polso, insieme ad un modem, 3 sim card ed una penna che, anziché scrivere, inviava impulsi, uno o due a seconda se la risposta esatta fosse vero o falso.

Durante l'esame il personale della Motorizzazione di Pisa si è accorto dei movimenti strani dell'uomo, avvertendo così la Polstrada che poi lo ha perquisito e 'disarmato'. La pratica sospetta consisteva nell'orientare il polso con la telecamera verso i quiz, al fine di trasmettere le immagini al complice e ricevere le risposte tramite gli impulsi alla penna. Gli agenti indagano per risalire all'identità di altri due malviventi.