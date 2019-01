Truffa dello specchietto: 50enne fermato dalla polizia prima di entrare in azione

Si aggirava con il suo scooter per le stradine adiacenti la stazione centrale probabilmente per individuare una potenziale vittima. E' stato fermato questa mattina, 23 gennaio, dagli agenti della Polizia di Pisa, un 50enne italiano, di etnia sinti e originario di Torre Annunziata, con numerosi precedenti, commessi in tutta la Toscana, in materia di truffa e reati contro il patrimonio. L'uomo, in particolare, è ritenuto dagli agenti "un maestro nella cosidetta 'truffa dello specchietto'".

Avrebbe infatti commesso alcune truffe tra Montecatini e Pescia a bordo del proprio scooter, preventivamente danneggiato 'ad arte' nella parte dello scudo anteriore per simulare, in una seconda fase, un urto con lo specchietto retrovisore di un veicolo guidato dal malcapitato di turno, al fine di raggirarlo attraverso la richiesta di un pagamento immediato in contate quale ristoro del danno simulato.

Ad insospettire gli agenti l'atteggiamento del 50enne che zigzagava a bordo di uno scooter grigio di grossa cilindrata alla ricerca di un obiettivo non meglio definito. I poliziotti hanno quindi bloccato il soggetto nella zona di via Corte Bracci per un controllo, riscontrando, come da copione, il frontale del mezzo già lesionato. I poliziotti hanno inoltre riscontrato come la targa fosse stata fissata su un dispositivo mobile che, azionato col piede, consentiva di coprire immediatamente la stessa, rendendo il veicolo non identificabile. Un escamotage per poterla 'fare franca' senza correre il rischio di essere rintracciati.

L'uomo è stato quindi condotto negli uffici della Questura per procedere alla sua identificazione. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e per il 50enne è scattata la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa per tre anni.