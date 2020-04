Pericolo truffe: finti volontari della Pubblica Assistenza suonano alla porta

E' allarme truffa per finti volontari che, con la scusa di recarsi al supermercato per fare la spesa, rubano soldi alle persone anziane e agli individui più fragili e in difficoltà in questo periodo di emergenza. L'avviso a non cadere nell'inganno arriva dalla Pubblica Assistenza di Pisa, colpita di riflesso dai malintenzionati. "Sono arrivate alcune segnalazioni al nostro centralino riguardo ad alcuni individui che, spacciandosi per nostri volontari, suonano ai campanelli delle case offrendosi di andare a fare la spesa" sottolinea l'associazione. L'invito da parte della Pubblica Assistenza è di segnalare tempestivamente questi episodi alle Forze dell'ordine.

"L'associazione gestisce infatti questo tipo di servizio solamente se vi è stata una richiesta da parte degli interessati e non suonando casa per casa. Ci rincresce che ci sia chi approfitta della debolezza delle persone e del nostro lavoro quotidiano per delle truffe". La Pubblica Assistenza ricorda anche le modalità con cui richiedere l'attivazione del servizio della spesa a domicilio, attivo nei comuni di Pisa, San Giuliano e Vecchiano: contatto telefonico con i numeri dedicati di ogni comune che trovate sui relativi siti istituzionali; contatto con l'associazione allo 050 941555 o alla mail covid@papisa.it