Truffato due volte per comprare smartphone online: denunciata coppia di Pisa

Truffato, due volte, anche da una coppia di Pisa. Un 21enne di Sant'Ilario d'Enza, provincia di Reggio Emilia, ha provato ad acquistare smartphone di ultima generazione rispondendo da annunci in rete; entrambe le volte ha pagato, ma non ha mai ricevuto niente.

Si è così rivolto ai Carabinieri, che alla fine sono risaliti agli autori dei reati. Nel primo caso il giovane ha inviato 380 euro ad una coppia di Pisa, 40 anni lei e 38 lui; nel secondo caso a truffare la vittima è stato un genovese di 23 anni per 310 euro. In quest'ultimo caso, addirittura, il venditore, contattato telefonicamente, gli ha risposto ridendo: "Il pacco non ti arriverà mai".

Tutti i soggetti coinvolti hanno precedenti in materia di raggiri online e sono stati accusati di truffa.