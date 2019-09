Truffatore seriale sul web: 5 mesi di reclusione

La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha dato esecuzione ad un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per un signore di 43 anni di Piombino, destinatario di un ordine di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare per il reato di truffa.

L’uomo, un seriale delle truffe on-line, avrebbe commesso numerose truffe in tutta Italia sin dal 2009 e, per una di queste, era già stato sottoposto ad una condanna ai domiciliari presso la propria abitazione e di affidamento in prova ai servizi sociali.



Le truffe commesse erano prevalentemente quelle dei falsi annunci di vendita di pc usati sui siti di e-commerce, oltre a numerose clonazioni di carte di credito.

Ieri l'uomo è stato raggiunto da un ulteriore provvedimento di condanna a 5 mesi di reclusione.