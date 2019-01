11° 'Tuffo di Befana' a Marina di Pisa: si punta al record di presenze

Torna l'ormai tradizionale appuntamento del 'Tuffo di Befana' sulla spiaggia di Marina di Pisa. Domenica 6 gennaio, da Piazza Sardegna, tutti gli iscritti potranno prendere parte all'iniziativa promossa da Avis Pisa e 'Amici del Mare' di Livorno e patrocinata dal Comune di Pisa. L'obiettivo è vincere la paura del freddo e lanciarsi in acqua per condividere l'esperienza di un appuntamento che è entrato di diritto nel calendario degli eventi cittadini nel periodo delle feste natalizie.

"Siamo giunti ormai all'undicesima edizione - commenta Paolo Ghezzi, presidente di Avis Pisa - questo appuntamento è inserito nel cartellone degli eventi di 'Marenia d'Inverno': sarà l'occasione per ribadire ancora una volta l'importanza della solidarietà e dell'unione riguardo al tema della donazione del sangue. Non è un caso che l'evento venga promosso in collaborazione con gli 'Amici del Mare' di Livorno". L'appuntamento per le iscrizioni al tuffo è fissato per le ore 11.30: l'obiettivo degli organizzatori è sfondare quota 300 adesioni. Dal 2009, data della prima edizione, l'evento ha visto la crescita esponenziale degli iscritti: dai 38 temerari del primo anno si è arrivati ai 223 del gennaio 2018. Nell'edizione 2019 ci sarà anche una grande attenzione verso le persone diversamente abili, come spiega Antonietta Scognamiglio, responsabile dell'associazione 'Coordinamento etico dei Caregivers': "Daremo vita ad un tuffo accessibile, al quale potranno partecipare tutti, senza alcuna distinzione".

"Ritengo molto importante sottolineare il collegamento fra l'evento del 'Tuffo di Befana' e il valore della donazione del sangue - commenta Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del comune di Pisa - le festività sono spesso dedicate anche alla solidarietà, e l'aggiunta di proporre un tuffo accessibile dà ancora più rilevanza alla manifestazione". "Il tuffo nel giorno dell'Epifania venne fatto la prima volta quasi per scherzo - conclude Roberto Onorati, responsabile di 'Amici del Mare' - e invece nel corso degli anni è stato preso d'esempio da altre località. Dal 2009 a oggi siamo cresciuti molto, e ci auguriamo di proseguire su questa strada per molto altro tempo. Il 6 gennaio ospiteremo anche una delegazione della Scuola italiana cani di salvataggio, che parteciperà al tuffo".

L'evento vedrà la collaborazione di molte associazioni, tra le quali la Croce Rossa e la Pubblica Assistenza del litorale pisano, che come ogni anno metterà a disposizione degli iscritti un gradito rinfresco al termine del tuffo a base di panettone, cioccolata calda e tè. Ci saranno inoltre dei premi speciali per il gruppo più numeroso che parteciperà al tuffo, per l'iscritto più giovane e per quello meno giovane. Alle 11.45 infine per tutti i bambini che saranno presenti ci sarà anche la visita della Befana dell'Avis, che distribuirà la tradizionale calza piena di dolci.

Cambia la viabilità

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione, la Polizia Municipale di Pisa ha indetto dei cambiamenti nella circolazione dei mezzi lungo il litorale. Dalle ore 9 alle ore 14 di domenica 6 gennaio saranno vietati il transito veicolare e la sosta con rimozione coatta da via Lanfreducci a via Masca comprese.