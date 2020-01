Torna il 'Tuffo di Befana': appuntamento a Marina di Pisa

Lunedì 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento del 'Tuffo di Befana' a Marina di Pisa. L’appuntamento per tutti i partecipanti è in piazza Sardegna alle ore 11.30 per le iscrizioni, cui seguirà il primo bagno dell’anno, con poi l’arrivo della Befana e il tuffo intorno alle ore 12. L’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, è promossa da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno, all’interno di 'Marenia d’inverno', patrocinata e sostenuta con il contributo del Comune di Pisa.

"Il Tuffo di Befana apre il nuovo anno all’insegna della solidarietà e della accessibilità e dimostra quanto il nostro litorale sia pronto a ospitare iniziative dedicate a questi valori, infatti, numerosi appuntamenti che si tengono a Marina, Tirrenia e Calambrone sottendono e richiamano i principi di accoglienza e sensibilizzazione a tematiche importanti come in questo caso quella della donazione del sangue" ha commentato l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini.

Oltre a Avis Pisa e Amici del mare di Livorno, l’iniziativa è svolta in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Litorale Pisano, AGBALT onlus (Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da Leucemia o Tumore), Avis Toscana, Vigili del Fuoco, QuasiRadio.it. Ha il contributo di AVR, IPA.

Dopo il tuffo, gli organizzatori distribuiranno panettone e cioccolata calda, mentre sono previsti premi per il gruppo più numeroso, per le tuffatrici ed i tuffatori più giovani e meno giovani. Lo scorso anno furono oltre 200 le persone provenienti da tutta la Toscana a tuffarsi.