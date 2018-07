Tullio Padovani nominato Socio corrispondente dell'Accademia nazionale dei Lincei

Nuovo riconoscimento per Tullio Padovani, già professore di diritto penale presso la Scuola Superiore Sant’Anna, al cui sviluppo ha contribuito in maniera determinante e dove è stato ordinario dal 1987 al 2014. Il famoso docente ed avvocato penalista è stato nominato Socio corrispondente dell'Accademia nazionale dei Lincei per la categoria VI (Scienze Giuridiche) - Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.

L'Accademia nazionale dei Lincei, fondata nel 1603 da Federico Cesi, è la più antica accademia scientifica del mondo e tra i primi soci annoverò Galileo Galilei. Massima istituzione culturale italiana, ente pubblico non economico, classificata tra gli enti di primo livello come 'Ente di notevole rilievo', dal luglio 1992 è consulente scientifico e culturale del Presidente della Repubblica, che le ha accordato l'Alto patronato permanente. Fine istituzionale dell'Accademia dei Lincei è "promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura".

Tullio Padovani svolge tuttora attività di docenza presso l'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna, tanto nei corsi ordinari quanto nell'ambito del PhD in Law e nei Corsi di alta formazione post lauream. Come sottolineano i suoi ex allievi oggi in servizio alla Scuola Superiore Sant'Anna in qualità di docenti e ricercatori, Alberto di Martino, Gaetana Morgante e Stefano Del Corso "questa notizia ci riempie di orgoglio, al pari di tutti gli allievi, ordinari e perfezionandi, che negli anni hanno seguito i suoi corsi, sempre affollatissimi".