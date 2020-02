Tumori al seno: Cisanello è il 10° ospedale più performante in Italia

Cisanello è al decimo posto nella classifica nazionale degli ospedali più performanti per volume di interventi per tumore al seno. E' quanto rende noto la Regione Toscana in base alla classifica stilata dal portale di public reporting in ambito sanitario www.doveecomemicuro.it, sulla base dei dati del Pne (Programma nazionale esiti) 2018 di Agenas, riferito all'anno 2017. Tra gli ospedali toscani, al quarto posto, anche l'ospedale Careggi. Con un'incidenza di una donna colpita su 8, il carcinoma alla mammella è la neoplasia più diffusa nella popolazione femminile. In base all'assunto secondo cui, come dimostrano le evidenze scientifiche, più alto è il numero di casi trattati, maggiori sono le garanzie per le pazienti, il portale ha stilato la classifica, nell'intento di aiutare le donne a individuare l'ospedale che offre maggiori garanzie di sicurezza e risponde meglio alle loro esigenze.

A conquistare le prime cinque posizioni sono lo Ieo, Istituto europeo di oncologia, di Milano (3.003 interventi annui), l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) (995), l'Istituto nazionale tumori di Milano (985), l'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, Firenze (947), e il Policlinico universitario Gemelli di Roma (888). L'Azienda ospedaliero universitaria pisana si aggiudica la decima posizione (662), in una classifica ristretta di 15 strutture.

"Questa classifica - è il commento dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - è un'ulteriore conferma della qualità delle prestazioni offerte dal nostro sistema sanitario, che si aggiunge alle tante che ci sono giunte a livello nazionale, come il Programma nazionale esiti e la Griglia Lea. Due Aziende ospedaliero universitarie toscane, una al quarto e una al decimo posto, in una classifica che prende in considerazione ben 469 ospedali italiani, mi sembra un ottimo risultato. Ancora una volta, voglio ringraziare il personale sanitario che rende possibili queste performance".

In Italia, gli ospedali pubblici o privati accreditati che nel 2017 hanno effettuato interventi annui per carcinoma alla mammella sono 469: il 42,9% al nord, il 19,8% al centro e il 37,3% al sud. Dai dati Agenas emerge un notevole incremento delle operazioni per tumore al seno, che in Italia hanno registrato un +38,5% in 5 anni, passando dalle 44.147 effettuate nel 2012 alle 61.137 del 2017. Un aumento in linea con i dati riportati nell'ottobre scorso da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), che rivelano un trend in crescita per quanto riguarda l'incidenza del tumore al seno nel nostro Paese: +0,3% ogni anno, dal 2003 al 2018.