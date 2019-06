Turismo a Pisa e provincia: nel 2018 oltre 3,5 milioni di presenze

Nel 2018 a Pisa e provincia le presenze turistiche sono state 3.683.675, registrando un aumento del 18,7% rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge dai dati raccolti dall’Ufficio del turismo del Comune di Pisa sulla base della comunicazione dei flussi effettuata dalle strutture ricettive. "Purtroppo - sottolineano dal Comune - non è possibile una stima dei flussi persi a causa del fenomeno dell’inadempienza, cioè delle strutture che non hanno provveduto a comunicare i dati. Tuttavia nel 2018 si è registrata una notevole riduzione del fenomeno passato dal 31,31% del 2017 al 20,29% del 2018. Dal 1° luglio, il Comune, per contrastare il fenomeno, inizierà a procedere con le sanzioni previste dalla legge".

"Questi dati - afferma l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - rappresentano uno stimolo a fare sempre meglio per caratterizzare la nostra offerta di promozione turistica. Rinnovo l’invito a tutte le strutture che non abbiano già provveduto a fornire i dati poiché è fondamentale avere informazioni sempre più puntuali al fine di implementare il dato statistico e renderlo quanto più possibile aderente alla realtà turistica, quale supporto fondamentale per un efficiente programmazione delle strategie di promozione turistica".

I dati sulle presenze

Entrando più nel dettaglio degli oltre 3,5milioni di presenze registrate oltre la metà sono stranieri (1.988.447). Quasi due milioni sono state le presenze registrate a Pisa città (1.941.604, +16,8%), mentre sul Litorale sono state registrate 509.896 presenze nel 2018 (+16,3% rispetto al 2017), in prevalenza italiani (325.114, +25%) sugli stranieri (184.782, +3,5%). Con riferimento alla provenienza degli stranieri domina la Germania (26%), seguita da Paesi Bassi (7,6%), Francia (6,9%), Regno Unito (5,8%). Tra i paesi non europei primi Russia (5,6%), Stati Uniti (3,8%) e Cina (2,9%).

I dati sugli arrivi

Bene anche il dato degli arrivi in provincia di Pisa con +23% nel 2018 (1.236.903) e +17,9% nel Comune di Pisa (814.391, di cui 516.784 stranieri e 297.607 italiani). Sul Litorale gli arrivi sono aumentati del 18,8%. Il totale di 103.621 (58.480 stranieri e 45.141 italiani), sono stati ospitati in alberghi, 26.419 in campeggi e il resto in affittacamere, case per ferie, case vacanze e altre strutture.