Si sente male in agriturismo: morto

Dramma la sera di Ferragosto in un agriturismo a Fabbrica di Peccioli. Intorno alle 22 un ospite della struttura ricettiva ha accusato un grave malore, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. La vittima è un turista olandese di 53 anni. Nell'agriturismo sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Peccioli ma ogni tentativo di soccorso è risultato inutile: per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i Carabinieri.