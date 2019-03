Malore sul trenino turistico: muore di fronte alla figlia

Una turista argentina di 56 anni è deceduta ieri mattina, 2 marzo, in via Pietrasantina a bordo del trenino turistico che conduce i visitatori della città dal parcheggio scambiatore a Piazza dei Miracoli. La donna ha perso la vita per un malore, di fronte agli occhi di decine di turisti e della figlia, poco più che ventenne. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Pisa e due volanti della Polizia. I tentativi di soccorso sono però risultati inutili.