Sicurezza: a Vicopisano un vigile in più, turni serali e nuove telecamere

Un vigile in più grazie al contributo di 9.800 euro della Regione Toscana, ottenuto dal Comune, che ha poi aggiunto la cifra restante fino ad arrivare a 14.000 euro, partecipando al bando per progetti in materia di sicurezza integrata. E poi turni serali della Municipale e prossima realizzazione del terzo lotto della videosorveglianza. Sono le novità annunciate dall'amministrazione comunale di Vicopisano. Il nuovo vigile, previa selezione pubblica, entrerà sarà in servizio dal 15 aprile fino al 15 settembre, affiancato al personale in tutti i servizi di prossimità.

"La nostra volontà come amministrazione - dice l'assessore alla Polizia Municipale, Valentina Bertini - è quella di supportare al massimo il personale della nostra Polizia Municipale e il progetto del vigile in più e la partecipazione al bando regionale vanno in questa direzione. Inoltre ho promosso una serie di turni serali, compatibilmente con le esigenze di servizio della Municipale, sia per controllare la regolarità dei parchegg, ed evitare le cosiddette soste selvagge, sia per ragioni di sicurezza. Vogliamo, infatti, che i cittadini non solo siano al sicuro, ma abbiano anche la piena percezione di esserlo e i vigili sono un punto di riferimento in questo. Mi preme sottolineare che il controllo della regolarità dei parcheggi, anche durante il giorno, così come la sera, è stato preceduto e si affiancherà a una campagna di prevenzione svolta in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Calci".

"Questo contributo ottenuto dalla Regione - afferma il vicesindaco, con delega alla Sicurezza, Andrea Taccola - ci permette, in questa fase di avvio, anche di rendere più efficaci i progetti che stiamo portando avanti con la Prefettura e per i quali stiamo facendo incontri con i cittadini nelle frazioni: il controllo di vicinato e il contrasto alle truffe agli anziani. Sicurezza e prevenzione a tutto tondo: sono già iniziati i lavori propedeutici per il terzo lotto della videosorveglianza che coprirà l'intero territorio e che comprende l'installazione delle seguenti, nuove telecamere: due a Caprona, sulla rotatoria e sul nuovo attraversamento che abbiamo realizzato, una a Uliveto Terme in Piazza XXV Aprile, quella della scuola elementare, una a Lugnano in Piazza Vittorio Veneto, due a Cucigliana nella zona di Chiesino di Valle, una rivolta verso Cevoli e una rivolta verso Cucigliana e una a Vicopisano sul ponticello in via del Tinto, come richiesto dai cittadini."

Soddisfatto anche il sindaco, Matteo Ferrucci: "Fra i vari obiettivi del nostro programma di mandato - afferma - abbiamo previsto il controllo di vicinato, l'incremento della videosorveglianza sul territorio e un vigile in più nell'organico della Forza Municipale. Sono soddisfatto che questi obiettivi siano stati realizzati in tempi rapidi".