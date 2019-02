Tutela del diritto d'autore su internet il tema del 'blogging breakfast' di questo mese in programma sabato 16 febbraio a Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ospite del nuovo appuntamento dedicato ai blogger – in programma sabato 16 febbraio alle 9,00 al coworking Nest2Hub in via Sterpulino 11 a Pisa - una delle maggiori esperte italiane di questa materia così difficile e complessa: l’avvocato Marika Bruno. Dopo la laurea in Giurisprudenza, con tesi sul sul diritto d’autore nell’UE e un Master in diritto della concorrenza e dei contratti Internazionali, nel 2006 la Bruno ha fondato, insieme a Giampaolo Benedetti Pearson, la BBP Legal che fornisce assistenza e consulenza su tutti gli aspetti connessi alla tutela della Proprietà Industriale con particolare riferimento alla gestione delle problematiche riguardanti la liceità dei marchi d’impresa e il diritto dell’Internet e delle nuove tecnologie. Pensato da Silvia Ceriegi, blogger, consulente web e ideatrice del portale Trippando, il Blogging Breakfast è ormai un appuntamento imperdibile per tutti quelli che vogliono saperne di più sui temi legati alla rete, un mondo in continua e veloce evoluzione e cambiamento. «Non è un corso, non è un convegno, si tratta di una mattinata conviviale – dice Silvia Ceriegi – aperta ai blogger di qualsiasi settore, argomento e tematica, anche a quelli che sono on line da pochissimo perché l’idea di base è quella del confronto per crescere insieme». Chimico di formazione, blogger dal 2011, Silvia Ceriegi dal luglio 2017 è, a tempo pieno, una consulente per il web e organizza in Toscana di formazione a vari livelli. Il prossimo appuntamento è proprio nel pomeriggio del 16 febbraio – sempre al coworking Nest2Hub dalle ore 14,30 - con il corso “Brand your Blog”, dedicato a chi vuole aprire un blog o vuole dare una svolta di immagine al proprio spazio sito. La Ceriegi parlerà di branding e di presenza online, di coerenza tra nome e logo e di come costruire la propria credibilità ed autorevolezza di settore.



Info 328.0161268 silviaceriegi@gmail.com oppure silvia@trippando.it o sulla pagina http://www.trippando.it/blogging-breakfast-colazione-network-blogger/