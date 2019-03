L'Aoup ancora in televisione: a 'Tutta salute' si parla di stanchezza cronica

Ancora un medico dell’Aoup ospite a 'Tutta Salute', la trasmissione su salute e benessere condotta da Michele Mirabella, Pier Luigi Spada e Carlotta Mantovansu Rai Tre (in onda alle 10.40) che, a cadenza ormai regolare, invita vari professionisti dell’ospedale di Pisa in virtù della loro esperienza su particolari patologie per le quali la struttura sanitaria è di riferimento a livello nazionale o internazionale.

Mercoledì 13 marzo sarà il turno della dottoressa Laura Bazzichi, che parlerà di un problema molto diffuso, ma poco conosciuto e molto spesso sottovalutato: la stanchezza cronica. La reumatologa pisana è responsabile da diversi anni dell’Ambulatorio di fibromialgia e fatica cronica all’interno dell’Unità operativa di Reumatologia dell’Aoup e coordina un team multidisciplinare in cui il paziente viene valutato in contemporanea dal reumatologo, dallo psicologo, dallo psichiatra, dal fisioterapista, dal nutrizionista. Come sempre, i telespettatori potranno porre domande da casa attraverso i canali dedicati